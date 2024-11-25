Ведь если военнообязанный не заберет ее в трехдневный срок, то его может ждать штраф. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

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Как следует действовать, когда прислали повестку по почте

Согласно изменениям Кабмина от 8 октября 2024 года постановлением № 1147, повестку доставляют по адресу, указанному в заказном письме от территориального центра комплектования, и лично предоставляют ее военнообязанному.

Если его нет, то о письме сообщают по телефону или оставляют в почтовом ящике сообщение, что в почтовом отделении на нем ждет письмо от ТЦК. В таком случае военнообязанный в таком случае имеет 72 часа, чтобы забрать заказное письмо с повесткой.

Важно! Повестки по почте отправляют по месту прописки всем: и тем, кто обновил данные, и тем, кто не обновил.

Если же гражданин не забрал повестку в трехдневный срок без уважительных причин, то он может быть привлечен к административной ответственности. Речь идет о наложении штрафа от 17 до 25 тысяч гривен. Уважительной причиной может быть смерть близкого родственника.

Также уважительной причиной считают болезнь и пребывание на стационарном лечении. Впрочем, это необходимо подтвердить в ТЦК, предоставив соответствующую справку о смерти близкого родственника или эпикриз из лечебного учреждения. Списки тех, кому отправляют повестки, идут от Министерства обороны и реестра "Оберег".