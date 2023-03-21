По словам Федорова, для начала необходимо улучшить данные в реестре военнообязанных. Пока этого не произойдет, любая цифровизация будет необъективна.
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Почему в Дие не будут раздавать повестки
Там вопросы в качестве данных в реестре военнообязанных. Пока этот реестр не будет качественным, любая цифровизация будет необъективна, некорректна, несправедлива и так далее,
– рассказал министр.
Федоров отметил, что Министерству обороны нужно предпринять много разных действий для улучшения данных в реестре перед тем, как внедрять какие-либо другие инструменты.
"Нужно делать все логично. Сначала – качественные данные", – подчеркнул он.
Повестки через Дию: все, что известно
- Недавно правительство утвердило новый порядок военного учета. Согласно постановлению Кабинета министров, в Дие в скором времени должен появиться новый сервис – электронный военный билет.
- Руководитель развития электронных услуг Минцифры Мстислав Баник в комментарии 24 Каналу сообщил, что новый порядок взятия на военный учет не означает, что повестки гражданам будут приходить через Дию. Этого не будет.
- Позже заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что в Украине не выдают повестки через Дию. Она отметила, что Россия активно распространяет дезинформацию о мобилизации в Украине.
- Более того, заместитель министра обороны отметила, что сейчас этот вопрос даже не прорабатывается. Это означает, что любые вбросы по этому вопросу можно считать дезинформационными.