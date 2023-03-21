За словами Федорова, для початку необхідно покращити дані у реєстрі військовозобов’язаних. Поки цього не станеться, то будь-яка цифровізація буде необ’єктивна.

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Там питання в якості даних у реєстрі військовозобов’язаних. Поки цей реєстр не буде якісним, будь-яка цифровізація буде необ’єктивна, некоректна, несправедлива і так далі,

– розповів міністр.

Федоров зазначив, що Міністерству оборони потрібно зробити багато різних дій для покращення даних у реєстрі перед тим, як запроваджувати якісь інші інструменти.

"Потрібно робити все логічно. Спочатку – якісні дані", – наголосив він.

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