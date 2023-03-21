За словами Федорова, для початку необхідно покращити дані у реєстрі військовозобов’язаних. Поки цього не станеться, то будь-яка цифровізація буде необ’єктивна.
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Чому в Дії не роздаватимуть повістки
Там питання в якості даних у реєстрі військовозобов’язаних. Поки цей реєстр не буде якісним, будь-яка цифровізація буде необ’єктивна, некоректна, несправедлива і так далі,
– розповів міністр.
Федоров зазначив, що Міністерству оборони потрібно зробити багато різних дій для покращення даних у реєстрі перед тим, як запроваджувати якісь інші інструменти.
"Потрібно робити все логічно. Спочатку – якісні дані", – наголосив він.
Повістки через Дію: все, що відомо
- Нещодавно уряд затвердив новий порядок військового обліку. Згідно з постановою Кабінету міністрів, у Дії незабаром має з'явитися новий сервіс – електронний військовий квиток.
- Керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік у коментарі 24 Каналу повідомив, що новий порядок взяття на військовий облік не означає, що повістки громадянам будуть приходити через Дію. Цього не буде.
- Згодом заступниця міністра оборони України Ганна Маляр наголосила, що в Україні не видають повісток через Дію. Вона зазначила, що Росія активно поширює дезінформацію про мобілізацію в Україні.
- Ба більше, заступниця міністра оборони зазначила, що наразі це питання навіть не опрацьовується. Це означає, що будь-які вкиди щодо цього питання можна вважати дезінформаційними.