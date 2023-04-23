Юрист T&T Partners Владислав Юрчак объяснил, могут ли украинцам выдавать повестки за границей. Об этом пишет 24 Канал.

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Что известно о новом порядке ведения военного учета

30 декабря 2022 г. правительство утвердило новый порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов. Наибольший резонанс получили соответствующие положения, касающиеся тех военнообязанных, которые находятся за границей.

Новый порядок возложил ряд обязанностей на дипломатические учреждения Украины, а именно:

информирование граждан призывного возраста не имеющих отсрочки или не освобожденных от призыва на срочную военную службу, о начале очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу;

содействие возвращению военнообязанных и резервистов в Украину в случае проведения мобилизации и военное время (в особый период);

уведомление в семидневный срок со дня взятия на консульский учет или снятия с него о призывниках, военнообязанных и резервистах соответствующим РТЦ и СП по месту нахождения их на военном учете;

Также дипломатические учреждения должны нести военный учет призывников, военнообязанных и резервистов, состоящих на временном консульском учете.

Могут ли дипломатические учреждения вручать повестки за границей

Юрчак пояснил, что по действующему законодательству представители дипломатических учреждений не имеют права выдавать какие-либо виды повесток и вручать их гражданам, проживающим за границей.

Новым порядком полномочия дипучреждений сводятся исключительно к ведению учета военнообязанных и информированию об этом соответствующих органов в Украине, поэтому нововведения в законодательстве никак не влияют на лиц, находящихся за рубежом,

– заметил Юрчак.

Эти новации расширяют географию вручения повесток исключительно на территории Украины и не распространяются на дипломатические учреждения за границей.