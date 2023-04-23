Юрист T&T Partners Владислав Юрчак розтлумачив, чи можуть українцям видавати повістки за кордоном. Про це пише 24 Канал.

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Що відомо про новий порядок ведення військового обліку

30 грудня 2022 року уряд затвердив новий порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Найбільшого резонансу набули відповідні положення, які стосуються тих військовозобов’язаних, що перебувають за кордоном.

Новий порядок поклав ряд обов’язків на дипломатичні установи України, а саме:

інформування громадян призовного віку які не мають відстрочки або не звільнені від призову на строкову військову службу, про початок чергового призову громадян України на строкову військову службу;

сприяння повернення військовозобов'язаних та резервістів в Україну у випадку проведення мобілізації та у воєнний час (в особливий період);

повідомлення у семиденний термін з дня взяття на консульський облік або зняття з нього про призовників, військовозобов’язаних та резервістів відповідним РТЦ та СП за місцем перебування їх на військовому обліку;

Також дипломатичні установи повинні нести військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які перебувають на тимчасовому консульському обліку.

То чи можуть дипломатичні установи вручати повістки за кордоном

Юрчак пояснив, що за чинним законодавством представники дипломатичних установ не мають права видавати будь-які види повісток та вручати їх громадянам, які проживають за кордоном.

Новим порядком повноваження дипустанов зводяться виключно до ведення обліку військовозобов'язаних та інформування про це відповідних органів в Україні, а тому нововведення в законодавстві ніяк не впливають на осіб, які перебувають за кордоном,

– зауважив Юрчак.

Ці новації розширюють географію вручення повісток виключно на території України й не поширюються на дипломатичні установи за кордоном.