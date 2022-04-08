Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, посетивший Зону отчуждения и Чернобыльскую АЭС.

Актуально Оккупанты разграбили систему, которая автоматизированно контролировала радиационное состояние в ЧАЭС

Русские копали там голыми руками почвы, зараженные радиацией, набирали радиоактивный песок в мешки для укреплений, дышали этой пылью. После месяца такого облучения им остался максимум год жизни – точнее, медленного умирания от болезней.

Каждый русский солдат привезет частичку Чернобыля домой. Живым или мертвым. Россияне несут смерть всем: украинцев убивают бомбами, а своих – радиацией с ЧАЭС,

– заявил министр Галущенко.

Он сообщил, что военные российской разграбили станцию, административные помещения, выносили все – от посуды до запчастей и приборов. Кроме того, как напомнил Галущенко, металл легко подвергается облучению и переносит радиацию.