Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, який відвідав Зону відчуження та Чорнобильську АЕС.

Актуально Окупанти розграбували систему, яка автоматизовано контролювала радіаційний стан у ЧАЕС

Росіяни копали там голіруч ґрунти, заражені радіацією, набирали радіоактивний пісок в мішки для укріплень, дихали цим пилом. Після місяця такого опромінення їм залишився максимум рік життя – точніше, повільного помирання від хвороб.

Кожен російський солдат привезе частинку Чорнобиля додому. Живим або мертвим. Росіяни несуть смерть усім: українців вбивають бомбами, а своїх – радіацією з ЧАЕС,

– заявив міністр Галущенко.

Він повідомив, що російській військові розграбували станцію, адміністративні приміщення, виносили все – від посуду до запчастин і приладів. Крім того, як нагадав Галущенко, метал легко піддається опроміненню і переносить радіацію.