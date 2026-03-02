Военный сказал, при каком условии могут возникнуть проблемы с оружием для Украины из-за Ирана

Соединенные Штаты используют некоторое вооружение, которое поступает Украине, и во время операции против Ирана. Пока что проблем с поставками оружия для нашего государства нет. Но со временем все может измениться.

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что Соединенные Штаты применяют во время операции против Ирана ЗРК Patriot. Они прикрывают военные базы, где находятся американские военные. Также Штаты используют некоторые ракеты к истребителям F-16, которые также получает Украина.

В каком случае может быть проблема с поставками оружия для Украины?

По словам Мусиенко, пока не было сообщений о задержках с поставками вооружения для Украины. Однако все может измениться при одном сценарии.

Все зависит от того, насколько долго продлится военная кампания. Понятно, что у них есть запасы, заготовленные специально для этой операции. Уже были разговоры, что, возможно, Штаты позаимствуют некоторые запасы, которые есть на базах в Тихоокеанском регионе,

– сказал Мусиенко.

Сама же военная операция сейчас зависит от того, насколько быстро США и Израиль уничтожат военные мощности Ирана. Под ударами могут быть как заводы по производству ракет и дронов, так и средства ПВО.

Пока Иран оказывает сопротивление. Возможности у них до сих пор есть. Если эта кампания затянется, то в перспективе могут быть риски с точки зрения доступности оружия,

– сказал Мусиенко.

Обратите внимание! Дональд Трамп выступил с заявлениями относительно военной операции против Ирана. По его словам, военная операция против Ирана рассчитана на 4 недели. А Штаты якобы опережают график.

