Поводов для разрыва минских соглашений достаточно, – юрист

Россия снова показала миру, кто хозяин, проведя незаконные выборы в ОРДЛО. Это повод для отмены минских соглашений, но что тогда Украина предложит взамен?

Об этом 24 каналу рассказал юрист-международник Геннадий Друзенко.

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Россия демонстрирует, что не боится санкций, но именно Москва реально руководит ОРДЛО. И ей плевать, что там скажут на Западе. Кремль показывает: хотите урегулировать конфликт на Донбассе – договаривайтесь на наших условиях,

– отмечает Геннадий Друзенко.

Как отмечает международник, поводов для расторжения Минска-2 достаточно. Но прямой связи между незаконными выборами в ОРДЛО и выходом Украины из минских соглашений нет.

Минскими договоренностями не предусмотрены выборы в ОРДЛО, пока не будут выполнены определенные условия. Но ими предусмотрено и прекращения огня, который длится четыре года. Там нет ни одного выполненного пункта. К примеру, что до конца 2015 года Украина должна была принять изменения к Конституции. Что будет вместо минских условий? Что может предложить Украина?

– подчеркивает Друзенко.

Впрочем, Геннадий Друзенко убежден, что России Минск-2 выгоден. Россия прикрывается минскими договоренностями, будто она не является стороной конфликта. Во-вторых, Москве есть что требовать благодаря этим соглашениям. Она их не выполняет, но, настаивая на своем посредническом статусе, требует от Киева выполнения, отмечает Друзенко.

При этом юрист обращает внимание на другой опасный момент. Как напоминает Друзенко, выборы в Приднестровье тоже никто не признает. Тем не менее, Украина является участником формата "5+2" (Молдова, Приднестровье, Россия, Украина и ОБСЕ плюс наблюдатели от США и ЕС). То есть, по его словам, мы признаем незаконно избранного главаря Приднестровья, который является российской марионеткой. Это, говорит эксперт, определенный прецедент. И если в новый парламент попадет мощная пророссийская сила, то Кремль будет продавливать признание псевдореспублик. Это игра с далеко идущими намерениями.

В усилении санкций со стороны Запада специалист сомневается. По мнению Друзенко, США могут усилить санкции. Но Вашингтон играет не на поддержку Украины, а на выдавливание России с европейского энергетического рынка. Проблема, что торговый оборот между США и РФ не такой значительный, как между Россией и ЕС. Но отключение платежной системы SWIFT или нефтяного эмбарго не будет.

Напомним, 11 ноября на оккупированных территориях Донбасса происходили псевдовыборы новых главарей пророссийских боевиков. Так, новым главарем боевиков Донетчины стал ставленник Кремля Денис Пушилин, а главарем боевиков Луганщины стал Леонид Пасечник. Результаты псевдовыборов боевиков не признают ни Украина, ни весь цивилизованный мир.