Злоумышленниками оказались трое местных парней 19 и 21 лет. Именно они вечером 21 июня совершили надругательство над флагами, символизирующих украинскую государственность, передает 24 Канал со ссылкой на полицию.

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Как объяснили свои действия молодые люди

Правоохранители обнародовали видео допроса нарушителей. Их спросили, зачем они повредили флаги. Молодые люди заявили, что не имели никакой цели, делали это спонтанно.

"Что в голову пришло, то и сделали", – прокомментировал свой поступок один из фигурантов. Молодые люди объясняют, что были в состоянии алкогольного опьянения, а потому у них "не работала голова", поэтому "так получилось".

Они извинились перед военными и Украиной за совершенное правонарушение и пообещали больше его не повторять.

К слову, полиция открыла уголовное производство по статье о надругательстве над государственными символами.

Молодые люди портят флаги: смотрите видео

Юноши извиняются за свой поступок: смотрите видео

К слову, во Львове 62-летний местный житель сорвал флаги с мемориала на аллее Героев. Полицейские составили на него админпротокол за мелкое хулиганство.