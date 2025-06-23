Зловмисниками виявилися троє місцевих молодиків 19 та 21 років. Саме вони увечері 21 червня вчинили наругу над прапорами, що символізують українську державність, передає 24 Канал із посиланням на поліцію.

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Як пояснили свої дії молодики

Правоохоронці оприлюднили відео допиту порушників. Їх запитали, навіщо вони пошкодили прапори. Молодики заявили, що не мали жодної мети, робили це спонтанно.

"Що в голову прийшло, те й зробили", – прокоментував свій вчинок один із фігурантів. Молодики пояснюють, що були у стані алкогольного сп'яніння, а тому в них "не працювала голова", тому "так вийшло".

Вони вибачилися перед військовими та Українами за скоєне правопорушення і пообіцяли більше його не повторювати.

До слова, поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про наругу над державними символами.

Молодики псують прапори: дивіться відео

Юнаки вибачаються за свій вчинок: дивіться відео

До слова, у Львові 62-річний місцевий житель зірвав прапори з меморіалу на алеї Героїв. Поліцейські склали нього адмінпротокол за дрібне хуліганство.