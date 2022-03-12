Повредили здание и скорые экстренные медпомощи: последствия атаки оккупантов в Николаеве
12 марта 2022 , 08:10Читати новину українською
Источник:Максим Безносенко в фейсбуке
Российские войска в Украине обстреливают мирное население и гражданские объекты. Одним из направлений их атаки является Николаев.
Российские захватчики обстреливали Николаев в ночь на 12 марта. Об обстрелах здания экстренной медпомощи заявил глава здравоохранения ОВА Максим Безносенко.
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По его словам, обошлось без пострадавших, к счастью. В то же время, местные отмечают, что совсем рядом расположена детская больница.
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