Повредили здание и скорые экстренные медпомощи: последствия атаки оккупантов в Николаеве

Российские войска в Украине обстреливают мирное население и гражданские объекты. Одним из направлений их атаки является Николаев.

Российские захватчики обстреливали Николаев в ночь на 12 марта. Об обстрелах здания экстренной медпомощи заявил глава здравоохранения ОВА Максим Безносенко.

К теме На Харьковщине из-под завалов извлечены тела 5 погибших, в том числе двоих детей

По его словам, обошлось без пострадавших, к счастью. В то же время, местные отмечают, что совсем рядом расположена детская больница.

Вы должны знать, что украинские военные мощно уничтожают врага: смотрите видео