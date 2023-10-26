Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала из Брюсселя. В настоящее время идет расследование повреждения Balticconnector.

Обратите внимание Повреждение газопровода Balticconnector: следствие Финляндии назвало основную версию

Мы сотрудничаем с Китаем, чтобы выяснить роль китайского судна, которое находилось на этом участке в то время, когда произошло повреждение. Они пообещали хорошо сотрудничать с нами,

– подчеркнул Орпо.

Кроме того, премьер-министр Финляндии отметил, что ЕС должен продолжить оказывать Украине "сильную, непоколебимую поддержку".

"Война продолжается, продолжается незаконное нападение на Украину и украинский народ, и мы должны продолжать ее поддерживать", – говорится в сообщении.

Повреждение Balticconnector – что известно

Balticconnector – газопровод между Эстонией и Финляндией. Повреждение в нем зафиксировали 8 октября. Это произошло ночью. Впоследствии начали появляться версии, что повредить Balticconnector могли специально. При этом подозревают Россию. Польша напомнила стране, что есть доказательства причастности россиян к взрывам на "Северных потоках". В настоящее время идет расследование. В то же время практика показывает: если где-то что-то происходит, стоит искать следы России.