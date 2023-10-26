Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу з Брюсселя. Наразі триває розслідування пошкодження Balticconnector.

Зверніть увагу Пошкодження газопроводу Balticconnector: слідство Фінляндії назвало основну версію

Ми співпрацюємо з Китаєм, щоб з'ясувати роль китайського судна, яке перебувало на цій ділянці в той самий час, коли сталося пошкодження. Вони пообіцяли добре співпрацювати з нами,

– наголосив Орпо.

Окрім того, прем'єр-міністр Фінляндії зауважив, що ЄС має продовжити надавати Україні "сильну, непохитну підтримку".

"Війна триває, триває незаконний напад на Україну й український народ і ми повинні продовжувати її підтримувати", – мовиться у повідомленні.

Пошкодження Balticconnector – що відомо

Balticconnector – газопровід між Естонією та Фінляндією. Пошкодження у ньому зафіксували 8 жовтня. Це сталося уночі. Згодом почали з’являтися версії, що пошкодити Balticconnector могли спеціально. У цьому підозрюють Росію. Польща нагадала країні, що є докази причетності росіян до підривів на "Північних потоках". Наразі триває розслідування. Водночас практика показує: якщо десь щось стається, варто шукати сліди Росії.