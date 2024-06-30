Соответствующие кадры удалось сделать корреспонденту 24 Канала в Киеве. На фото видно выбитые окна сразу в нескольких квартирах.

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Какие последствия обстрела Киева

В результате вражеского обстрела в столице в Оболонском районе поврежден 14-этажный жилой дом. Известно, что погибших нет, однако к медикам обратились по меньшей мере пять человек с острой реакцией на стресс. Одну женщину госпитализировали в больницу.

В Киеве обломки повредили многоэтажку / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

В нескольких квартирах жилого дома выбило окна / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

На месте работали спасатели / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

В результате атаки к медикам обратилось по меньшей мере 5 человек / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Из-за громких звуков и приезда спасателей на улицу вышли люди из соседних домов / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

На месте падения обломков также работали правоохранители / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

В больницу госпитализировали одну женщину / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Спасатели ликвидируют последствия падения обломков / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

В Киевской городской прокуратуре сообщили, что они начали расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.

По данным следствия, 30 июня 2024 года около 19 часов 30 минут вооруженные силы России, нарушая законы и обычаи войны, совершили ракетный обстрел гражданской инфраструктуры Киева,

– говорится в сообщении.

Последствия падения обломков на многоэтажку в столице / Фото Киевской городской прокуратуры

Ранее сообщалось, что на балконах на 8 и 9 этажах вспыхнул пожар, однако по уточненной информации возгорание произошло на 7 и 8 этажах. Известно, что пожар в 14-этажном доме локализован, однако существует угроза обвала балконов.