Воздушные силы сообщали о, вероятно, крылатой ракете с севера. 24 Канал призывает не пренебрегать собственной безопасностью и перейти к укрытиям до окончания воздушной тревоги.

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В Киеве слышали взрыв

Около 19:17 в столице раздался сигнал воздушной тревоги. Воздушные силы писали о ракетах, двигавшихся к юго-востоку от Чернигова в направлении Киева.

Уже ориентировочно в 19:30 жители столицы услышали взрывы. Мэр города Виталий Кличко в своем телеграм-канале сообщил о работе противовоздушной обороны над областью.

В Киевской области работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях,

– написал он.

По его словам, есть информация о вызове экстренных служб в Оболонский район столицы. Все подразделения направляются на место. Все подробности по этому поводу, как пояснил мэр, будут обнародованы впоследствии.

В КГГА сообщили, что в результате ракетного удара зафиксировано падение обломков в Оболонском районе Киева. По предварительной информации, повреждение многоэтажного жилого дома в столице.

"Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется. На место следуют подразделения ГСЧС", – добавили там.

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

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