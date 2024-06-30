Повітряні сили повідомляли про, ймовірно, крилату ракету з півночі. 24 Канал закликає не нехтувати власною безпекою та перейти до укриттів до закінчення повітряної тривоги.

Дивіться також У Києві та низці областей – повітряна тривога: окупанти могли запустити ракету

У Києві чули вибухи

Близько о 19:17 у столиці пролунав сигнал повітряної тривоги. Повітряні сили писали про ракети, які рухалися на південний схід від Чернігова у напрямку Києва.

Вже орієнтовно о 19:30 жителі столиці почули вибухи. Мер міста Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі повідомив про роботу протиповітряної оборони над областю.

У Київській області працюють сили ППО. Залишайтеся в укриттях,

– написав він.

За його словами, є інформація про виклик екстрених служб Оболонський район столиці. Всі підрозділи прямують на місце. Всі подробиці стосовно цього, як пояснив мер, буде оприлюднено згодом.

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.