Вибухи почули жителі Київської області після 03:00 ночі.

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На Київщині пролунали вибухи

Раніше Повітряні сили попереджали, що ударні БпЛА на півдні Чернігівщини рухаються курсом на Київщину.

Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,

– написали в Київській обласній військовій адміністрації.

Жителів закликали дотримуватися інформаційної тишні – не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.

Мер Києва Віталій Кличко також підтвердив роботу ППО.

На лівому березі столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях,

– повідомив він.

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