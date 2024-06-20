Вибухи почули жителі Київської області після 03:00 ночі.
Читайте також На території Львівської громади є влучання "Шахеда"
На Київщині пролунали вибухи
Раніше Повітряні сили попереджали, що ударні БпЛА на півдні Чернігівщини рухаються курсом на Київщину.
Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,
– написали в Київській обласній військовій адміністрації.
Жителів закликали дотримуватися інформаційної тишні – не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.
Мер Києва Віталій Кличко також підтвердив роботу ППО.
На лівому березі столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях,
– повідомив він.