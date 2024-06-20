Взрывы услышали жители Киевской области после 03:00 ночи.

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На Киевщине прогремели взрывы

Ранее Воздушные силы предупреждали, что ударные БпЛА на юге Черниговщины движутся курсом на Киевщину.

Киевская область! В воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности,

– написали в Киевской областной военной администрации.

Жителей призвали соблюдать информационную тишину – не фиксировать и не выкладывать в сеть работу наших защитников.

Мэр Киева Виталий Кличко также подтвердил работу ПВО.

На левом берегу столицы работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях,

– сообщил он.

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