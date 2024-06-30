Відповідні кадри вдалося зробити кореспондентці 24 Каналу у Києві. На фото видно вибиті вікна відразу у декількох квартирах.

Дивіться також У Києві чули вибухи

Які наслідки обстрілу Києва

Внаслідок ворожого обстрілу у столиці в Оболонському районі пошкоджено 14-поверховий житловий будинок. Відомо, що загиблих немає, проте до медиків звернулися щонайменше пʼятеро людей з гострою реакцією на стрес. Одну жінку госпіталізували до лікарні.

У Києві уламки пошкодили багатоповерхівку / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

У декількох квартирах житлового будинку вибило вікна / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

На місці працювали рятувальники / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Внаслідок атаки до медиків звернулося щонайменше 5 людей / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Через гучні звуки та приїзд рятувальників на вулицю вийшли люди з сусідніх будинків / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

На місці падіння уламків також працювали правоохоронці / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

До лікарні госпіталізували одну жінку / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Рятувальники ліквідовують наслідки падіння уламків / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

У Київській міській прокуратурі повідомили, що вони розпочали розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

За даними слідства, 30 червня 2024 року близько 19 години 30 хвилин збройні сили Росії, порушуючи закони та звичаї війни, здійснили ракетний обстріл цивільної інфраструктури Києва,

– йдеться у повідомленні.

Наслідки падіння уламків на багатоповерхівку у столиці / Фото Київської міської прокуратури

Раніше повідомлялося, що на балконах на 8 і 9 поверхах спалахнула пожежа, однак за уточненою інформацією загоряння сталося на 7 та 8 поверхах. Наразі відомо, що пожежу у 14-поверховому будинку локалізовано, однак існує загроза обвалу балконів.