Про це повідомив мер міста Віталій Кличко. Він також додав, що є постраждалі внаслідок атаки.

До теми В Оболонському районі Києва впали уламки ракети: пошкоджена багатоповерхівка

У будинку в Оболонському районі є загроза обвалу балконів

Внаслідок падіння уламків збитої ракети в Оболонському районі пошкоджено багатоповерхівку. Спочатку Кличко повідомив, що на балконах на 8 і 9 поверхах спалахнула пожежа, однак за уточненою інформацією загоряння сталося на 7 та 8 поверхах.

Наразі відомо, що пожежу у 14-поверховому будинку локалізовано, однак існує загроза обвалу балконів.

У 14-поверховому будинку часткова руйнація балконів на двох поверхах. Також загроза руйнації балкона ще на одному з поверхів,

– повідомив Кличко.

У МВС України додали, що часткове руйнування балконів зафіксували на 6 та 7 поверхах 14-поверхового будинку. Загроза руйнації балкона існує на 8 поверсі.

Рятувальники ліквідовують наслідки падіння уламків в Києві / Фото ДСНС Київщини

Наразі з будинку вже евакуювали 10 мешканців. За допомогою до медиків звернулося 5 жінок. У них діагностували гостру реакцію на стрес. Одну постраждалу жінку госпіталізували. Рятувальники продовжують обстежувати квартири.

У КМВА додали, що ця ракетна атака відрізняється від останніх тим, що ворог вдарив не у темний час доби. Сергій Попко припустив, що російські військові випробовують нову тактику й шукає час, методи й засоби, щоб вразити Київ.

Начальник КМВА додав, що Київ завжди буде для ворога найпріоритетнішою ціллю, тому окупанти й шукають способи завдати руйнувань.

Звісно, на кожну дію ворога у Збройних Сил України знайдеться своя ефективна протидія. Але такі атаки окупантів мають бути нагадуванням для мешканців столиці – жодну повітряну тривогу ігнорувати не можна! Ракети збиваються, але на молекули не розпадаються й уламки несуть загрозу для життя людей,

– наголосили в КМВА.

Тому киян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а відразу спускатися в укриття, адже це може врятувати життя.