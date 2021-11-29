Поврежденные дороги и дома: на Перу обрушилось мощное землетрясение

На севере Перу 28 ноября произошло мощное землетрясение, магнитудой 7,5. Подземные толчки были достаточно мощными и повлекли за собой множество разрушений.

Эпицентр землетрясения расположен на глубине 112 километров, что обычно снижает вероятность повреждений и жертв.

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Толчки ощущались почти в 800 километрах от столицы Лимы, где некоторые люди в тревоге выбежали из своих домов. Ощущался они также в некоторых частях Колумбии и Бразилии.

Последствия землетрясения

Самые интенсивные подземные толчки ощущали жители Амазонки. Именно в этом регионе были повреждены некоторые здания и заваленные дороги. Также землетрясение разрушило часть церкви XVI века в районе Ла-Халка.

Также камни, упавшие на несколько автомагистралей в регионах Амазонас и Кахамарка, заблокировали движение транспорта на несколько часов. Частично была повреждена церковь в муниципалитете Лоха в соседнем Эквадоре.

В результате стихийного бедствия легкие травмы получили 3 человека.

Заметим, что последнее мощное землетрясение в Перу произошло в октябре 2021 года. Его магнитуда составила 5,7. Кроме того, подземные толчки меньшей силы потрясли другие регионы страны.



Землетрясение наделало беды в Перу / Фото AFP