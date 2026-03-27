27 марта, 13:40
Повреждены важные установки: в Генштабе раскрыли детали удара по одному из крупнейших НПЗ России
Ночью 26 марта в России был атакован нефтеперерабатывающий завод "Киришский". В результате ударов там поврежден ряд важных установок.
Результаты ударов уточнили в Генштабе ВСУ.
Какие убытки понесли россияне?
В Генштабе подтвердили, что в результате атаки Сил обороны по НПЗ под Санкт-Петербургом были повреждены его мощности. А именно там пострадали установки первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-2 и ЭЛОУ-АВТ-6.