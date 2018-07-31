Повреждены крыши и машины: последствия разрушительной непогоды в Украине
Украина оправляется от последствий ночной непогоды. В эпицентре природной стихии оказалась Тернопольская, Хмельницкая и Житомирская области. Там без света осталось более сотни населенных пунктов.
В Тернопольской области не обошлись только испугом от мощного грома, в результате непогоды без света остались 58 населенных пунктов.
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В Житомирской области непогода повалила с полсотни деревьев и повреждены крыши у 41 здания.
Последствия непогоды в Житомире
Непогода натворила бед и Хмельницкой области. Без электричества осталось 15 населенных пунктов, а поваленные деревья повредили пять автомобилей, а в самом Хмельницком две машины повредило от взрыва трансформаторного разрядника.
Поваленные деревья в Хмельницкой области
Не прекращают работу спасатели и в Запорожской области. Более сотни домов подтопило в райцентре Пологи. Здесь вынуждены были копать повсюду небольшие каналы для отвода огромной массы дождевой воды.
Однако синоптики предупреждают, что это еще не конец. Ливни и грозы прогнозируют и сегодня в западных и частично северных и южных областях. А уже завтра дожди будут не такими обильными и вернется жара.