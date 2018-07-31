Пошкоджені дахи та автівки: наслідки руйнівної негоди в Україні

Україна оговтується від наслідків нічної негоди. В епіцентрі природної стихії опинилася Тернопільська, Хмельницька та Житомирська області. Там без світла залишилось понад сотня населених пунктів.

У Тернопільські області не обійшлися лише переляком потужного грому, внаслідок негоди без світла залишилося 58 населених пунктів.

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На Житомирщині негода повалила з пів сотні дерев та пошкоджено дахи у 41 будівлі.



Наслідки негоди у Житомирі

Негода наробила лиха і на Хмельниччині. Без струму залишилось 15 населених пунктів, а повалені дерева пошкодили п'ять автівок, а в самому Хмельницькому дві машини пошкодило від вибуху трансформаторного розрядника.



Повалені дерева на Хмельниччині

Не припиняють роботу рятувальники і в Запорізькій області. Понад сотні будинків підтопило у райцентрі Пологи. Тут змушені були копати повсюди невеликі канали для відведення величезної маси дощової води.

Проте синоптики попереджають, що це ще не кінець. Зливи та грози прогнозують і сьогодні в західних та частково північних та південних областях. А вже від завтра дощі будуть не такими рясними та повернеться спека.