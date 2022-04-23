Находиться на улице – небезопасно. Ведь сейчас существует угроза авиаудара, сообщает 24 канал.
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В большинстве областей объявили о тревоге
Заметим, через 15 минут после оповещения о тревоге в северных областях сообщили об отбое. В частности, опасность прошла на Киевщине, Винничине, Черниговщине и Житомирщине.
Жителям других областей следует и дальше находиться в укрытии.
Однако около 14:00 сирены снова включили во всех регионах, кроме Херсонщины.
К теме смотрите видео о том, что делать, когда услышали сирены: