Находиться на улице – небезопасно. Ведь сейчас существует угроза авиаудара, сообщает 24 канал.

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В большинстве областей объявили о тревоге

Заметим, через 15 минут после оповещения о тревоге в северных областях сообщили об отбое. В частности, опасность прошла на Киевщине, Винничине, Черниговщине и Житомирщине.

Жителям других областей следует и дальше находиться в укрытии.

Однако около 14:00 сирены снова включили во всех регионах, кроме Херсонщины.

Важно! Жителям этих регионов следует и дальше находиться в укрытии.

К теме смотрите видео о том, что делать, когда услышали сирены: