Перебувати на вулиці – небезпечно. Адже зараз існує загроза авіаудару, повідомляє 24 канал.

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В більшості областей оголосили про тривогу

Зауважимо, через 15 хвилин після оголошення про тривогу у північних областях повідомили про відбій. Зокрема, небезпека минула на Київщині, Вінниччині, Чернігівщині та Житомирщині.

Проте близько 14:00 сирени знову увімкнули у всіх регіонах, окрім Херсонщини.

Важливо! Мешканцям цих регіонів слід і далі перебувати в укритті.

До теми дивіться відео про те, що робити, коли почули сирени: