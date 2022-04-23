Перебувати на вулиці – небезпечно. Адже зараз існує загроза авіаудару, повідомляє 24 канал.
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В більшості областей оголосили про тривогу
Зауважимо, через 15 хвилин після оголошення про тривогу у північних областях повідомили про відбій. Зокрема, небезпека минула на Київщині, Вінниччині, Чернігівщині та Житомирщині.
Проте близько 14:00 сирени знову увімкнули у всіх регіонах, окрім Херсонщини.
До теми дивіться відео про те, що робити, коли почули сирени: