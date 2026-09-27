Циничный план: политолог объяснил, почему Россия усилила удары по тылу Украины

Россия практически каждый день наносит удары по украинским городам с помощью беспилотников. В течение последних недель было особенно много атак с использованием реактивных дронов по всем объектам, до которых только можно дотянуться.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Валентин Гладких. По словам эксперта, враг прибегает к массированным атакам из-за отсутствия стратегических успехов на линии боевого столкновения. Надеясь подорвать экономику и сломить волю украинцев к сопротивлению, Москва пытается заставить общество принять капитуляцию.

Почему Россия усиливает воздушный террор?

Как подчеркнул Гладких, Украина обладает серьезной промышленной базой, которая обеспечивает Силы обороны Украины. Тил работает над тем, чтобы армия имела возможность сдерживать врага. Россияне же хотят все это разрушить. Кроме того, россияне целенаправленно пытаются давить на мирных жителей, чтобы те были склонны к капитуляции.

В то же время предлагают иллюзии мира, говорят: "Смотрите, у вас здесь просто ужасные условия жизни". А с другой стороны говорят: "Так, это все может прекратиться. Просто соглашайтесь на мир". А потом они начинают впаривать всю эту чепуху о том, что это Зеленский не хочет мира,

– отметил Гладких.

На этом фоне Россия усилила дроновые атаки против Украины. Наша страна уже ищет варианты, как эффективно противодействовать реактивным беспилотникам. Если раньше удавалось сбить лишь 10–15 % таких целей, то сейчас украинские защитники сбивают уже более половины из них. В планах – довести этот показатель до 90 % и выше.

Россия усилила террор против Украины: смотрите видео 24 Канала