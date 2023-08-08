Такое мнение 24 Каналу выразил бывший российский депутат Илья Пономарев. Он отметил, что именно танкеры являются самым слабым звеном в цепи снабжения.

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Театр боевых действий за Черное море

Уязвимость российского флота демонстрирует кризис всего режима кремлевского диктатора Владимира Путина. В частности, наиболее важны нападения на торговые суда.

Путь из Новороссийска через Босфор – один из главных маршрутов экспорта российской нефти. В случае, если будут тонуть торговые корабли, то страховка будет расти и при таких условиях экспорт станет невозможным.

Важно! Украина от 4 августа объявила военную угрозу в районе сразу шести черноморских портов России. Предупреждение бессрочно. Оно касается таких портов как Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсэ, Сочи и Тамань.

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На чью поддержку рассчитывает Путин

Российский узурпатор только игрок. Путин всегда сам повышает ставки, но не понимает, когда еще кто-то играет в такую же игру.

Именно это сейчас делает президент Владимир Зеленский. Он все делает симметрично. К примеру, на саммите в Саудовской Аравии обсуждали будущее мира без России. Так же делала Москва в отношении Киева. То, что сейчас происходит в Черном море – это тоже самое,

– сказал Пономарев.

В Кремле успокаивают себя тем, что у Украины нет флота соответственно угрожать нечем. Мол, могут быть частные случаи ударов, но системная борьба невозможна. Однако такое мнение ошибочно.

"Я считаю, что новые и новые дроны будут появляться в Черном море, которые будут топить торговые суда России. Это даже важнее, чем атаки на военные объекты", – отметил бывший российский депутат.

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