Такое мнение 24 Каналу выразил бывший российский депутат Илья Пономарев. Он отметил, что именно танкеры являются самым слабым звеном в цепи снабжения.
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Театр боевых действий за Черное море
Уязвимость российского флота демонстрирует кризис всего режима кремлевского диктатора Владимира Путина. В частности, наиболее важны нападения на торговые суда.
Путь из Новороссийска через Босфор – один из главных маршрутов экспорта российской нефти. В случае, если будут тонуть торговые корабли, то страховка будет расти и при таких условиях экспорт станет невозможным.
Как в Кремле успокаиваются после украинских атак на суда: смотрите видео
На чью поддержку рассчитывает Путин
Российский узурпатор только игрок. Путин всегда сам повышает ставки, но не понимает, когда еще кто-то играет в такую же игру.
Именно это сейчас делает президент Владимир Зеленский. Он все делает симметрично. К примеру, на саммите в Саудовской Аравии обсуждали будущее мира без России. Так же делала Москва в отношении Киева. То, что сейчас происходит в Черном море – это тоже самое,
– сказал Пономарев.
В Кремле успокаивают себя тем, что у Украины нет флота соответственно угрожать нечем. Мол, могут быть частные случаи ударов, но системная борьба невозможна. Однако такое мнение ошибочно.
"Я считаю, что новые и новые дроны будут появляться в Черном море, которые будут топить торговые суда России. Это даже важнее, чем атаки на военные объекты", – отметил бывший российский депутат.
Какие последствия для России будут иметь украинские атаки на суда
- После атак на корабли "Оленегорский горняк" и Sig страховые компании подняли цены на страхование судов, идущих в российские порты в Азовском и Черном морях.
- Военный обозреватель Денис Попович заметил, что это может приостановить судоходство со стороны России, транспортировку нефти из Черноморских портов и прервать поступление в бюджет.
- Удары украинских беспилотников имеют не только экономические последствия, но и военные. В частности, десантный корабль "Оленегорский горняк" больше не сможет совершать рейсы в Крым, перевозя в режиме парома большое количество техники и личного состава.