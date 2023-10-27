Сначала воздушную тревогу объявили на Юге. Затем в Кировоградской и Николаевской областях прогремели взрывы.

Обратите внимание Россияне атаковали Юг дронами: один из них попал в объект инфраструктуры, вспыхнул пожар

Однако уже через несколько минут тревогу объявили в Днепропетровской и Запорожской областях. Местные телеграм-каналы сообщают о взрывах на Днепропетровщине и Запорожье. Очевидно, что Россия атакует "Искандерами". Детали пока не публикуют.

Украинцам наоминают, что во время воздушной тревоги нужно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там необходимо, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.

Кроме того, нельзя фотографировать или снимать на видео места прилетов.

Оккупанты ударили по пожарной части в Изюме

Российские оккупанты в ночь на 27 атаковали Украину. Под ударом врага оказался Изюм. Ракета оккупантов попала в местную пожарную часть. К сожалению, пострадали 8 спасателей. Из них 4 – находятся в больнице. В МВД рассказали, что пострадавшие в ночь обстрела находились на дежурстве.

Ночью враг атаковал дронами



Российские оккупанты в ночь на 27 октября атаковали Украину дронами. В результате действий оккупантов пострадал Юг. Вспыхнул пожар. Наталья Гуменюк рассказала, что враг пытается подыскать новую тактику.

2 – в Николаевской области, 3 – в Херсонской области. К сожалению, произошло попадание в объект инфраструктуры, возник пожар. Но он не критичный, локализован. Спасатели работают. Главное, что люди не пострадали,

– отметила Гуменюк.

К счастью, информации о жертвах и пострадавших не было. Людей призывают соблюдать правила безопасности.

Российским захватчикам придется ответить за каждый выстрел и каждую запущенную ракету или дрон. Враг уже проиграл. Украинские защитники и защитницы освободят все населенные пункты, вместе с украинским флагом туда вернется безопасность для всех местных жителей.