"Повылетали стекла": на Сумщине экс-военный бросил в дом боевую гранату

Сумские полицейские задержали бывшего военного, который бросил боевую гранату в многоквартирный дом. Таким образом мужчина решил отомстить жителю дома, с которым у него возник конфликт.

Об этом информирует "5 канал".

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От взрыва в доме вылетели окна, повреждены двери и стены. Жители жилого микрорайона, а большинство из них люди преклонного возраста, были напуганы. Взрыв был настолько мощный, что в одной из квартир дома упала пожилая женщина, а в соседнем доме со стола свалилась лампа.

"Специалисты-взрывотехники утверждают, если бы в это время в подъезде находился человек, шансов выжить у него не было, ведь зона поражения от взрыва такой гранаты достигает до 35 метров", – отметили в Сумской полиции.

Уже установлено, что взрыв произошел в результате разрыва боевой фугасной гранаты. Полицейским удалось поймать злоумышленника менее чем за час. На момент задержания он был пьян.

"В поле зрения правоохранителей попали трое бывших военнослужащих, которые снимали квартиру в соседнем доме. В их квартире были найдены граната, патроны и приборы для курения марихуаны. Также найдена граната и осколки этой гранаты, которая взорвалась в доме", – прокомментировала пресс-секретарь ГУ НП в Сумской области.