"Повилітали шибки": на Сумщині екс-військовий кинув у будинок бойову гранату

Сумські поліцейські затримали колишнього військового, який кинув бойову гранату в багатоповерховий будинок. Таким чином чоловік вирішив помститися мешканцю будинку, з яким у нього виник конфлікт.

Про це інформує "5 канал".

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Від вибуху у будинку повилітали вікна, пошкоджені двері та стіни. Мешканці житлового мікрорайону, а більшість з них люди похилого віку, були налякані. Вибух був настільки потужний, що в одній з квартир будинку впала літня жінка, а в сусідньому будинку зі столу звалилася лампа.



Будинок, у якому стався вибух

"Фахівці-вибухотехніки стверджують, якщо б у цей час в під’їзді перебувала людина, шансів вижити в неї не було, адже зона враження від вибуху такої гранати сягає до 35 метрів", – зазначили в Сумській поліції.

Уже встановлено: вибух стався внаслідок розриву бойової фугасної гранати. Поліцейським вдалося спіймати зловмисника менш ніж за годину. На момент затримання він був п'яний.



Наслідки від вибуху

"У поле зору правоохоронців потрапили три колишні військовослужбовці, які винаймали квартиру в сусідньому будинку. В їхній квартирі були знайдені граната, патрони та прибори для куріння маріхуани. Також знайдена граната й уламки цієї гранати, яка вибухнула у будинку", – прокоментувала речниця ГУ НП у Сумській області.