Тоді він казав, що собівартість проїзду "більше 15 гривень, але менше 20".

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Сьогодні вже кажуть, що "собіварість 23 гривні".

Подібна плутанина в інформації протягом невеликого періоду часу наштовхує на думку, що основне джерело для "розрахунку собівартості" – це легендарне джерело під назвою "стеля".

Інтерв'ю Віталія Кличка "Радіо Свобода" від 5 червня 2021 року, про вартість проїзду – з 29:36:

Ну, і як тут не згадати нещодавній пост Кличка, що він "звільнив свого заступника", бо той його "обманював" щодо будівництва Подільсько-Воскресенського мосту.

Схоже, по тарифам теж "обманювали", а по факту – ні мосту, ні натяку на "метро на Троєщину" і навіть на уже начебто "готове" метро на Виноградар.

Зате плати за це задоволення – 20 гривень. Звісно, окрім тих, хто оформив "Карту киянина". Привіт, черги в умовах пандемії.