В течение 15 ноября оккупанты выпустили немало ракет по Украине, передает 24 канал. В Киеве и Черниговской области прозвучали взрывы.
Важно По всей Украине – воздушная тревога: немедленно отправляйтесь к укрытию
Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец предупредил о повышенной опасности и ракетах над территорией области.
Угроза поражения объектов на территории области,
– написал он.
Пролет вражеских ракет над областью зафиксировали и в Полтавской области. Глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин призвал находиться в укрытиях.
Что известно о взрывах в Киеве
Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в Печерском районе есть попадание в 2 жилых дома. Наши силы ПВО сбили несколько ракет над Киевом.
Медики и спасатели на месте попаданий. Более подробная информация впоследствии,
– сказал Кличко.