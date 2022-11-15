Протягом 15 листопада окупанти випустили чимало ракет по Україні, передає 24 канал. У Києві та на Чернігівщині прозвучали вибухи.
Важливо По всій Україні – повітряна тривога: негайно вирушайте до укриття
Глава Черкаської ОВА Ігор Табурець попередив про підвищену небезпеку та ракети над територією області.
Загроза ураження об’єктів на території області,
– написав він.
Проліт ворожих ракет над областю зафіксували і на Полтавщині. Очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін закликав перебувати в укриттях.
Що відомо про вибухи у Києві
Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у Печерському районі є влучання у 2 житлових будинки. Кілька ракет збили наші сили ППО над Києвом.
Медики і рятувальники на місці влучань. Більш детальна інформація згодом,
– сказав Кличко.