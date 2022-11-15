Протягом 15 листопада окупанти випустили чимало ракет по Україні, передає 24 канал. У Києві та на Чернігівщині прозвучали вибухи.

Важливо По всій Україні – повітряна тривога: негайно вирушайте до укриття

Глава Черкаської ОВА Ігор Табурець попередив про підвищену небезпеку та ракети над територією області.

Загроза ураження об’єктів на території області,

– написав він.

Проліт ворожих ракет над областю зафіксували і на Полтавщині. Очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін закликав перебувати в укриттях.

Що відомо про вибухи у Києві

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у Печерському районі є влучання у 2 житлових будинки. Кілька ракет збили наші сили ППО над Києвом.

Медики і рятувальники на місці влучань. Більш детальна інформація згодом,

– сказав Кличко.