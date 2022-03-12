Позади оккупантов идут "расстрельные отряды" для борьбы с дезертирством: допрос пленника

С начала вторжения российских оккупационных войск в Украину за ними следуют так называемые заградительные отряды. Эти люди нужны, чтобы расстреливать русских дезертиров.

Такие данные были опубликованы в Службе безопасности Украины 12 марта. Это лишь подтверждает, что власти Кремля проявляют бесчеловечность не только к населению нашей страны. Также они не ценят жизнь своих солдат, которые по указаниям совершают террор против гражданских.

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Путин прибегает к тактике Сталина

В СБУ акцентировали, что это демонстрирует уныние Путина в своей армии. Мол, поэтому он прибегает к сталинским репрессиям.

Нам дали понять, что назад мы не вернемся, потому что за нами едут эшелоны, убивающие дезертиров, пытающихся вернуться домой,

– признался один из пленных оккупантов.

Следует заметить, что он, как и сотни других, говорил "мы были на учениях". Однако этот мужчина отличается тем, что не возражал – они знали, куда едут. Мол, до этого еще рассказывали о "плохих украинцах".

Допрос пленника в СБУ: смотрите видео

В Службе безопасности также отметили, что, став соучастником преступлений, оккупант сожалеет, что у него не хватило духу протестовать, как морские пехотинцы России. Накануне под Одессой 600 морпехов взбунтовались и не вышли из судна.

Разведка – Армия оккупантов деморализована значительными потерями: смотрите видео

Читайте текст сообщения из телеграммы СБУ:

Путин не верит в собственную армию и прибегает к сталинским репрессиям. Впрочем, это не спасает его от бунтов, которые уже начали возникать среди российских военных.

Об этом дежурный пленный оккупант рассказывает на допросе в СБУ. Мол, армейское руководство возобновило практику "расстрельных отрядов" – эшелонов, которые следуют за основными силами РФ и убивают тех, кто хочет сбежать.

По его словам, в ходе продвижения вглубь Украины армия оккупантов начинает осознавать, что у них далеко не миротворческая миссия. "Но нам дали понять, что назад мы не вернемся, потому что за нами едут эшелоны, убивающие дезертиров, пытающихся вернуться домой", – признается пленник.

Теперь, став соучастником преступлений, оккупант сожалеет, что у них не хватило духу поступить, как морские пехотинцы РФ: "...под Одессой 600 морпехов взбунтовались и не вышли из судна, потому что поняли, что происходит". Армия оккупантов деморализована и подавлена. Так что победа Украины – не за горами!