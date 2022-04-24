Блаженнейший митрополит Епифаний поздравил украинских православных христиан со светлым праздником Пасхи.
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Поздравление Епифания
В своем обращении митрополит поблагодарил наших защитников, Бога и всех, кто приближает нашу победу над российскими оккупантами.
Искренне желаю каждому из вас мужества, стойкости и силы духа, жертвенной любви к ближним. Пусть ваши сердца будут исполнены твердой уверенности в победе добра и правды,
– пожелал Епифаний.
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