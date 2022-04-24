Блаженнійший митрополит Епіфаній привітав українських православних християн зі світлим святом Великодня.

До теми Ансамбль ЗСУ привітав українців з Великоднем: потужне відео

Привітання Епіфанія

У своєму зверненні митрополит подякував нашим захисникам, Богу та всім, хто наближає нашу перемогу над російськими окупантами.

Щиро зичу кожному з вас мужності, стійкості та сили духу, жертовної любові до ближніх. Нехай ваші серця будуть сповнені твердої впевненості у перемозі добра і правди,

– побажав Епіфаній.

Дивіться відео привітання митрополита Епіфанія з Великоднем