С цветами – в небе: украинский пилот оригинально поздравил с Международным женским днем

8 марта в мире отмечается Международный день борьбы за права женщин. К поздравлениям присоединились в Воздушных силах.

Украинский пилот снял оригинальное видео с цветами в небе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 39 бригаду тактической авиации.

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Пилот поздравил украинских женщин

В 39 бригаде выразили благодарность всем украинским женщинам за отвагу и несокрушимость в Международный женский день.

Уважаемые женщины! Сегодня, мы благодарим вас не только за вашу нежность и тепло, но и за вашу отвагу, силу и несокрушимость. Вы – те, кто меняет мир ежедневно, кто борется, вдохновляет и дарит надежду.

Ваша решимость преодолевать трудности, ваша смелость отстаивать справедливость и ваша мудрость делать этот мир лучше заслуживают безграничного уважения. Спасибо вам за все – за ваши поступки, вашу любовь и вашу неутомимую силу. Пусть каждый день приносит вам радость, поддержку и уверенность в том, что вы – невероятные!

– говорится в поздравлении военных.

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Напомним, что сейчас в Вооруженных силах Украины насчитывается около 70 000 военнослужащих. Более 5 500 из них защищают наше государство на передовой.

Почти 1 500 женщин-военнослужащих отмечены государственными наградами.

Пятеро имеют высшее звание Героя Украины. К сожалению, трое из них – посмертно.