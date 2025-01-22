Сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента Украины. В своей речи Зеленский отметил, что уроки прошлого должны стать ориентиром для современной Украины.

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Почему Зеленский записал поздравление на Софиевской площади

Утром 22 января Владимир Зеленский выпустил обращение по случаю Дня Соборности Украины.

Украинцы. Наше государство. Крепкое, независимое. Потому что единое. И соборное. Мы помним это всегда, особенно в этот день, 22 января, День Соборности Украины,

– заявил президент.

Он отметил, что записывает свое обращение на Софиевской площади. По его словам, это место имеет чрезвычайно важное место в истории Украины.

"Я записываю это обращение на Софийской площади. Историческое место. Место силы. Место мудрости, которую дают нам события, произошедшие здесь более ста лет назад, и дальнейшие эпизоды нашей истории, которые доказывают: когда мы боремся, то непременно мы получаем свое, но когда мы ссоримся, тогда свое теряем", – подчеркнул президент.

Зеленский вспомнил, что именно на Софиевской площади был провозглашен Акт воссоединения, когда объединились право- и левобережная Украина в единое государство. К сожалению, враги, раздор и амбиции не позволили самостоятельной Украине существовать долго

К сожалению. Государственность нашу было потеряно. То есть потеряно собственную свободу. На долгие годы. На десятилетия. Это несколько поколений, которые жили под чужими флагами, традициями, которым приказывали, как жить, как говорить, как думать, кого любить, кого ненавидеть. Вот что такое не своя государственность, вот что такое потеря независимости,

– отметил Зеленский.

24 февраля – вызов для украинцев

Кроме того, президент вспомнил, как в предыдущие годы в этот день украинцы делали живые цепи и говорили, как важно уберечь единство. Впрочем, 24 февраля наступил тот день, когда нужно было это все доказать, но не по чьему-то приказу, а "по зову внутри".

Миллионы из нас – вместе. И вместе смогли выстоять, сохранить Украину вместе, дали отпор оккупанту, сдержали это большое нашествие вместе. В этом слове – "вместе" – скрыта сила украинцев. Это о нас, о том, на что способны мы, когда мы выбираем не какие-то собственные амбиции, а выбираем Украину. Выбираем ее интересы. Когда выбираем не срач, а меч. Защищать свое. Защищать своих. Защищать всеми силами,

– подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что несмотря на недостаток оружия для всех добровольцев, украинцам хватало храбрости, неравнодушия и веры в Украину.

"Это земля каждого украинца, это наша столица и это площадь – она наша, каждого украинца и каждой украинки. Наша София. Вот она стоит более тысячи лет. И будет стоять столько же. Я уверен. Я верю, на эту площадь будут приходить дети наши, внуки, поколения. И в День Соборности, и во все другие праздники. Под сине-желтым флагом. В нашем государстве. И мы сделаем все, чтобы так было. Чтобы было не стыдно перед ними, чтобы они знали, что мы не повторили ошибок прошлого. И Украина есть. Украина единая. Мирная. Соборная", – заявил украинский лидер.

В завершение Зеленский еще раз поздравил всех с Днем Соборности и пожелал украинцам прочности, веры в себя и в Украину.