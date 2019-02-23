"Поздравление с 23 февраля": появилось красноречивое видео уничтожения позиции боевиков

В социальных сетях опубликовали еще одно видео с уничтожением дерево-земляной оборонной точки. боевиков. На этот раз украинские военные ликвидировали позицию оккупантов на Ясиноватской развязке.

Об этом на своей странице в Facebook написал офицер Вооруженных Сил Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц".

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"Поздравление с 23 февраля, не братья. Феерическое уничтожение дзот российско-оккупационных войск на Ясиноватской развязке воинами Осами", – написал он.

Воин также отметил, что потери боевиков пока уточняются.

Отметим, разведка сообщает об уничтожении 8 боевиков в течение суток 22 февраля. Еще 2 оккупанта получили ранения.