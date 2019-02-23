"Поздравление с 23 февраля": появилось красноречивое видео уничтожения позиции боевиков
В социальных сетях опубликовали еще одно видео с уничтожением дерево-земляной оборонной точки. боевиков. На этот раз украинские военные ликвидировали позицию оккупантов на Ясиноватской развязке.
Об этом на своей странице в Facebook написал офицер Вооруженных Сил Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц".
Читайте также: Украинские воины на Донбассе уничтожили боевую машину вместе с оккупантами: эффектное видео
"Поздравление с 23 февраля, не братья. Феерическое уничтожение дзот российско-оккупационных войск на Ясиноватской развязке воинами Осами", – написал он.
Воин также отметил, что потери боевиков пока уточняются.
Отметим, разведка сообщает об уничтожении 8 боевиков в течение суток 22 февраля. Еще 2 оккупанта получили ранения.
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине20 ноября 2018 , 13:30
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы20 февраля , 15:53
Еда и коммуналка: на что больше всего тратятся украинцы и почему это важно28 мая 2018 , 10:12
Сколько украинцев хочет переехать жить за границу: впечатляющее количество31 августа 2016 , 17:23 1
Омельян назвал стоимость ремонта дорог – 10 миллионов за километр27 августа 2018 , 11:25
В каких случаях можно не обращать внимание на ограничения скорости8 октября 2018 , 08:40