"Вітання із 23 лютого": з’явилось промовисте відео знищення оборонної позиції бойовиків
У соціальних мережах опублікували ще одне відео із знищенням дерево-земляної оборонної точки. бойовиків. Цього разу українські військові ліквідували позицію окупантів на Ясинуватській розв'язці.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав офіцер Збройних Сил Анатолій Штефан з позивним "Штірліц".
Читайте також: Українські воїни на Донбасі знищили бойову машину разом із окупантами: ефектне відео
"Вітання з 23 лютого, не браття. Феєричне знищення ДЗОТу російсько-окупаційних військ на Ясинуватський розв'язці воїнами Осами", – написав він.
Воїн також зазначив, що втрати бойовиків наразі уточнюються.
Зазначимо, розвідка повідомляє про знищення 8 бойовиків впродовж доби 22 лютого. Ще 2 окупантів отримали поранення.
сьогодні
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото20 жовтня 2018 , 09:33
"Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті13 жовтня 2018 , 16:01
Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться21 квітня 2018 , 10:15
"Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя22 серпня 2018 , 14:50