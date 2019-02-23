"Вітання із 23 лютого": з’явилось промовисте відео знищення оборонної позиції бойовиків

У соціальних мережах опублікували ще одне відео із знищенням дерево-земляної оборонної точки. бойовиків. Цього разу українські військові ліквідували позицію окупантів на Ясинуватській розв'язці.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав офіцер Збройних Сил Анатолій Штефан з позивним "Штірліц".

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"Вітання з 23 лютого, не браття. Феєричне знищення ДЗОТу російсько-окупаційних військ на Ясинуватський розв'язці воїнами Осами", – написав він.

Воїн також зазначив, що втрати бойовиків наразі уточнюються.

Зазначимо, розвідка повідомляє про знищення 8 бойовиків впродовж доби 22 лютого. Ще 2 окупантів отримали поранення.