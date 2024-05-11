С Днем матери, родная: подборка трогательных картинок-поздравлений по случаю праздника

Завтра будем иметь очень трогательный праздник – День матери. Бывает даже сложно описать словами, насколько это важный человек в жизни. Она всегда поддержит и поможет, никогда не бросит своего ребенка в сложных ситуациях.

Мама – это о любви, ласке и заботе. Даже когда сыновья и дочери вырастают, она расспрашивает, поели ли, хорошо ли чувствуют себя, ходят ли на улице в шапке, ведь волнуется за них и хочет, чтобы все было хорошо.

Смотрите также От сыновей и дочерей: волшебные поздравления в картинках с Днем матери

По случаю такого замечательного праздника LifeStyle 24 собрал картинки-поздравления для матерей. Выбирайте вариант, который сразу придется вам по душе.

Подборка лучших поздравлений с Днем матери

12 мая – День матери / Фото LifeStyle 24

12 мая – День матери / Фото LifeStyle 24

12 мая – День матери / Фото LifeStyle 24

12 мая – День матери / Фото LifeStyle 24

12 мая – День матери / Фото LifeStyle 24

12 мая – День матери / Фото LifeStyle 24

12 мая – День матери / Фото LifeStyle 24

12 мая – День матери / Фото LifeStyle 24

12 мая – День матери / Фото LifeStyle 24

12 мая – День матери / Фото LifeStyle 24

Сегодня стоит позвонить своей маме, если вы не рядом. Ведь в водовороте событий и дел мы часто забываем уделять больше времени родным людям.