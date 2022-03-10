Пожалуй, у Лаврова последний iPhone, – Кулеба потролил Лаврова

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба встретился 10 марта с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Во время брифинга после встречи Кулеба пошутил над оппонентом.

У Кулебы спросили о конкретных шагах, которые стороны готовы предпринимать после переговоров. В первую очередь речь идет о гуманитарных коридорах.

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"Во время встречи я сделал очень простое предложение. У нас всех есть с собой смартфоны. У министра Лаврова есть его последний iPhone, но это уже другая история. Я сказал, что я могу позвонить президенту, премьер-министру, моей команде и могу дать 100% гарантии, что они будут согласовать работу гуманитарных коридоров", – сказал Кулеба.

Брифинг Дмитрия Кулебы: смотрите видео

Что потребовал Кулеба

Глава МИД Украины отметил, что готов и дальше вести переговоры с Россией, но только если она будет готова к серьезному предметному разговору, а не повторению широкораспространенных пропагандистских штампов и нарративов об Украине. Среди требований Кулебы есть прекращение огня, освобождение украинских территорий, решение всех гуманитарных вопросов и катастроф, созданных российской армией.

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