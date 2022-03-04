Это достойно, – боец ВСУ обратился к Зеленскому

Ветеран АТО, автор книги "Следы на дороге", а ныне – боец ВСУ Валерий Маркус обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он впечатлен силой лидера и просит у него только одного.

Известный ветеран АТО Валерий Маркус, который ушел в ВСУ, чтобы защищать страну от российских оккупантов, обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому. У бойца к нему одна важная просьба.

Интересно Россия пришла убивать, – пленный оккупант рассказал родным правду о войне в Украине

Обращение Валерия Маркуса

В первую очередь, что сделал Маркус – признался в том, что считал Зеленского слабым и извинился за такое мнение, ведь под его командованием Украина дает врагу достойный ответ.

Считал вас слабым, но счастлив, что ошибался, и искренне извиняюсь,

– написал Маркус.

У него есть одна просьба к президенту. По его мнению, в 2014 году Украина переживала беспрецидентный национальный подъем, позволявший провести какие-либо реформы, но потенциал украинцев не был использован. Теперь он просит одного – не повторить эту ошибку.

То, что сегодня происходит с украинцами, невозможно описать. Сегодня мы снова можем все и даже больше. Весь мир смотрит на нас с упоением. Мы дали России такой п*зды, от которой они не оправятся десятилетиями. Моя к вам просьба, не по**рьте сегодняшний потенциал украинцев, как это уже было сделано когда-то,

– попросил Маркус.

Боец убежден, что если использовать ярость украинцев на врага, это поможет не только прогнать оккупантов с нашей земли, но и построить новую Украину. Маркус убежден, что Зеленский справится с задачей прогнать врага из Украины и сможет создать сильное государство.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!