Российские оккупанты пытаются скрыть реальность. В то же время уже очевидно, что времени на временно оккупированном полуострове у них осталось очень мало.

Обратите внимание Оккупантам постоянно что-то кажется, чувствуют себя в Украине, – Гуменюк о взрывах в Крыму

На этот раз пожар на авиабазе "Гвардейское" "спалили" спутниковые снимки.



Оккупанты пытаются скрыть пожар / "Крымский ветер"



На авиабазе "Гвардейское" мощно пылало / "Крымский ветер"

Местных жителей призывают делиться фото и видео с последствиями.

Что вчера происходило в Крыму

Вечер 24 октября 2023 года в Крыму был "тревожным". Сначала прогремели мощные взрывы в районе Севастополя, а затем оккупанты включили извещение воздушной тревоги. Местные жители начали паниковать в соцсетях. Они сообщали, что взрывы были очень громкими и раздавались в южном районе города. В некоторых домах вылетели окна.

"Хлопок" продолжит посещать временно оккупированные территории. Он показывает оккупантам, что у них осталось совсем мало времени. Украинские герои освободят все населенные пункты. Вместе с украинским флагом вернется туда безопасность для всех местных жителей.