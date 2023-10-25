Російські окупанти намагаються приховати реальність. Водночас, вочевидь, вже розуміють, що часу на тимчасово окупованому півострові у них залишилося дуже мало.

Зверніть увагу Окупантам постійно щось ввижається, відчувають себе в Україні, – Гуменюк про вибухи у Криму

Цього разу пожежу на авіабазі "Гвардійське" "спалили" супутникові знімки.



Окупанти намагаються приховати пожежу / "Крымский ветер"



На авіабазі "Гвардійське" потужно палало / "Крымский ветер"

Місцевих жителів закликають ділитися фото та відео з наслідками.

Що вчора відбувалося у Криму

Вечір 24 жовтня 2023 року у Криму був "тривожненьким". Спершу пролунали потужні вибухи у районі Севастополя, а тоді окупанти увімкнули сповіщення повітряної тривоги. Місцеві жителі почали панікувати у соцмережах. Вони повідомляли, що вибухи були дуже гучними й лунали у південному районі міста. У деяких будинках повилітали вікна.

"Бавовна" продовжить навідувати тимчасово окуповані території. Вона показує окупантам, що у них залишилося зовсім мало часу. Українські герої звільнять усі населені пункти. Разом з українським прапором туди повернеться безпека для усіх місцевих жителів.