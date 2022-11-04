Все выгорело дотла: на окраине Брянска вспыхнул масштабный пожар

Беспокойной была эта ночь для жителей Брянска. Их не на шутку испугал мощный пожар, вспыхнувший на окраине города.

Об этом местные жители сообщили в социальных сетях, рассказывает 24 канал. Они также выложили множество фото и видео, демонстрирующих, насколько красиво пылает в России.

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Огонь виднелся с другого конца города

Отметим, что вспыхнуло какое-то обычное здание. Но огонь был столь сильным, что его могли увидеть с других концов города. Да и само зарево в небе было таким, как в городе огненный смерч проносится.

Жители Брянска ночью наблюдали масштабный пожар / Фото из телеграм-каналов

Позже стало известно, что горело здание в поселке Великое Полпино под самым Брянском. На фото и видео можно увидеть, что сооружение выгорело дотла. Но, судя по реакциям, например, в телеграм-аккаунте "Типичный Брянск", люди не слишком расстроились. Большинство реакций с огоньком или улыбающимися эмодзи. Наверное, любят же россияне, когда у них что-то горит.



Реакция россиян на пожар в Брянске / Скриншот

Интересно, что причину пожара не установили. Известно лишь, что в результате нее сгорел дотла жилой дом. Россияне убеждают, что "потерь нет".

На окраине Брянска мощно горел дом: смотрите видео

Накануне пылала подстанция

Напомним, что 29 октября вспыхнула подстанция в Нижнем Новгороде. В результате тогда без света остались около 300 жилищ оккупантов. Как отметили местные СМИ, огонь разгорелся в Соргородском районе.

Само сообщение о пожаре поступило в 06:29. Объект расположен на улице Волжской, 11а. Стало известно, что вспыхнул тогда трансформатор, а сам огонь перешел на рядом стоящее административное сооружение. В самой трансформаторной подстанции происходило выгорание масла.

Туда же через полтора часа – в 09:08 – подъехал пожарный поезд Горьковского железнодорожного филиала. Это свидетельствует о масштабах пожара, с которыми не смогли справиться бригады с обычной спецтехникой.

Заметим, что огонь раскинулся как на административное здание, так и трансформатор. Речь идет о возгорании 50 и 25 квадратных метров соответственно. К слову, укротить огонь приехали 43 пожарных, а также 11 единиц техники. Тогда местные издания сообщили об отсутствии жертв и пострадавших.

К сожалению, тогда остались без света только более 300 домов. В то же время в прокуратуре начали проверку, чтобы установить, что стало причиной возгорания пожара.

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