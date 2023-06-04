Алексей Макеев – посол Украины в Германии – сообщил, что, по предварительным данным, есть пострадавшие. В то же время, никаких деталей раскрыть нельзя, ведь продолжается следствие.

Обратите внимание Муж-правоохранитель сам достал из-под завалов на Днепропетровщине жену и тело дочери

В одном из домов, где проживают украинские беженцы в федеральной земле Тюрингия, возник пожар. В результате этого досадного инцидента, по предварительной информации, есть пострадавшие,

– заявил Макеев.

Он подчеркнул, что консулы находятся на связи с людьми. Всем окажут необходимую помощь.

Кроме того, посол подчеркнул: сейчас ждут более подробной информации от немецкой стороны.

СМИ сообщают, что мог погибнуть ребенок

Между тем, по данным СМИ, по состоянию на 4 июня известно об одном погибшем в результате трагедии. Пропавшим считается 9-летний мальчик из Украины. В то же время пока неизвестно, обнаружено ли его тело на месте трагедии. Результаты экспертизы будут известны через несколько дней.

Также СМИ сообщили, что в результате пожара пострадали 10 человек. Им понадобилась госпитализация. В частности, у одного из пострадавших диагностировали перелом ноги.