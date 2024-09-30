Соответствующие видео обнародовали в сети, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. На обнародованных кадрах видно масштабное пламя.
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В Дагестане произошел пожар
По словам местных жителей, пожар начался с кафе и быстро распространился на здание отеля. Сотрудники заведения осуществляли эвакуационные мероприятия, но в номерах, согласно предварительным на тот момент данным, могли находиться еще люди.
В одном из отелей Дагестана произошло возгорание: смотрите видео
Сообщалось, что внутри могут быть баллоны с газом. Информации о пострадавших указано не было. Отмечается, что люди, чтобы спастись выпрыгивали из окон здания. Трехэтажное строение было полностью охвачено пламенем.
Пожар в гостинице "Киев" в Дагестане: смотрите видео
Отель расположен на улице Омар-Гаджи Шахтаманова в Хасавюрте. По предварительным данным, была возможность распространения пожара на соседние здания. Позже спасатели сообщили, что пожар в гостинице Хасавюрта удалось ликвидировать, восемь человек самостоятельно вышли из помещения.
На место прибыли спасатели: смотрите видео
По предварительным данным, площадь возгорания достигала 625 квадратных метров.